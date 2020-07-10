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Çeyrek altın haftayı 647 TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 liradan işlem gördü.
 10 Temmuz 2020 17:45
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Çeyrek altın haftayı 647 TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 399,80400,00 398,80 399,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.635,002.656,00 2.629,002.650,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 364,60368,60 364,00368,00
Lira(Tam) Ziynet 2.575,002.595,00 2.569,00 2.589,00
Yarım Ziynet 1.287,001.297,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 644,00649,00 642,00 647,00
Anadolu Ajansı
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