'Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
|10 Temmuz 2020 17:47
|Yazdır
"Bataklık Operasyonu"na ilişkin soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti ve kara para aklayan örgütün elebaşı olmakla suçlanan 7 kişinin şirketlerine kayyum atandı.
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, nöbetçi sulh ceza hakimliğinden, örgütün elebaşı olmakla suçlanan şüpheliler Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketlerinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları gerekçesiyle, bu şirketlere kayyum atanmasını talep etti.
Sulh ceza hakimliği, değerlendirmesi sonucunda talebi kabul ederek, İstanbul ve Gaziantep'te kurulu toplam 16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden, suç örgütünün liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de arasında bulunduğu 34 kişi geçen hafta sonu tutuklanmıştı.
Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması
10 Temmuz 2020 20:28
|Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
10 Temmuz 2020 20:01
|18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek
10 Temmuz 2020 19:55
|Bakan Pakdemirli açıkladı... ÇKS kayıt süreleri uzatıldı
10 Temmuz 2020 18:13
|Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
10 Temmuz 2020 17:08
|İki ilde daha asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
10 Temmuz 2020 16:15
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
10 Temmuz 2020 16:04
|Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'atama' açıklaması
10 Temmuz 2020 15:33
|HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
10 Temmuz 2020 14:24
|'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'
10 Temmuz 2020 14:17