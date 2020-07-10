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Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu
 10 Temmuz 2020 20:01
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Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında

Sağlık Bakanlığı 10 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Son 24 saatte 1493 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 191 bin 883 oldu.

09.07.2020 tarihli günlük rapor için tıklayınız...

08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

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04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. http://covid19.saglik.gov.tr

dedi.

Memurlar.Net
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