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Bilim Kurulu üyesi: 'Aşı bulundu' haberleri gevşemeye yol açıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşının bulunduğu söylemleri, reklamlar, insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor, önlemleri gevşetmemize yol açıyor" dedi.
 10 Temmuz 2020 18:35
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşının bulunduğu söylemleri, reklamlar, insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor, önlemleri gevşetmemize yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü söyleyerek, "Aşının bulunması bizim için bir iyilik. Aşı bulunduğu iddiaları güzel haberler; ancak altının doldurulması gerekir. Bu savaşı kazanacağız. Umutsuz olmamamız lazım. Aşı çalışmaları devam ediyor. Aşının bulunduğu şeklindeki söylemler, reklamlar insanları sosyal mesafe ve maskeden uzaklaştırıyor" diye konuştu.

Aşının ne kadar koruyucu olduğunu hala bilmediklerini belirten Prof. Dr. Çelik, şunları söyledi:

"Hala antikorların kalıp kalmayacağı konusunda endişelerimiz varken, yapılan aşının insanları koruyacağını düşünmek sapkınlık olur. Bu nedenle çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bilimsel temeli ve çeşitli evreleri ele alındıktan sonra bunu görme ihtimalimiz var. Türkiye tarafından da Sağlık Bakanlığı'mız öncülüğünde bu aşının denemeleri yapılacak. Ancak insanlarda deneyip gördükten sonra aşının gerçekten işe yarayıp yaramadığını, antikor oluşturup oluşturmadığına bakacağız. Ne kadar süre koruyor, insanlara ne kadar zarar veriyor; bunu görmemiz gerekiyor. Verdiğiniz ilacın faydasından çok zararı varsa bunu kullanmamanız gerekiyor. O yüzden bütün ilaçlarda yan etki vardır. Bunu inkar edemezsiniz. Temkinli olmak gerekiyor. 'Aşı bulundu' ya da 'İlaç bulundu' gibi birtakım haberlerin, farklı illerde 'Virüsü temizledik' gibi haberlerin yapılması çok inandırıcı değil. Bunlarla vatandaşa umut vermek, bizim sadece önlemleri gevşetmemize yol açıyor."

'KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR'

Koronavirüsü yenen bazı hastalarda kalıcı veya geçici yeni sağlık sorunlarının oluşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Bu hastalığı takip etmeniz gerekiyor. Sonucu ne olacak, ona bakmanız gerekiyor. 3-4 aylık hastalarımız oldu. Bunların nasıl seyredebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Hastalığı geçiren kas ağrıları olan hastalarımız var. Kronik yorgunluk belirtileri olan hastalar var. Dikkat dağınıklığı şikayeti ile gelenler var. Bunlarla alakalı bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bizim de gördüğümüz vakalar var. Hastalığı geçirdiğinizde belki de tam iyileşmeniz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Kimde, nasıl olduğunu bilmediğimiz için bu sizin için kalıcı bir hasara da neden olabilir. Solunum zorluluğu da yaşayabilirsiniz. O yüzden hepimizin kurallara riayet etmesi lazım" diye konuştu.
DHA
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