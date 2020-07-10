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Bu oyuncaklara dikkat: Bağırsak yırtılmasına sebep olabilir

Legolar, renkli mıknatıslar, küçük parçalı oyuncaklar özellikle 3 yaş aralığındaki çocukların daha fazla dikkatini çekiyor. Evlerde çocuklar için oluşan bu tehlikeli oyuncakların bağırsak yırtılmasına ve çocukların ölümüne yol açabileceğini dile getiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay, "Aileler çok dikkatli olmalı. İlgi çeken şeyleri çocuklara vermemek gerekiyor. Çocukta safralı kusma, iştahsızlık gibi belirtiler kontrol edilmeli" dedi.
 10 Temmuz 2020 18:42
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Metal paralar, oyuncak parçaları, takılar, iğneler, saat pilleri, rengarenk neodyum mıknatıslar gibi yabancı cisimlerin yutulması çocuklarda çok sık görülebiliyor. Özellikle 3 ay ve 3 yaş arasında daha sıklıkla gözüken bu durumun daha üst yaşlarda da meydana gelebildiğini söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesinden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay, "42 adet neodyum mıknatıs yutan 9 yaşındaki bir hastada buna bağlı bağırsak yırtılması meydana geldi. 8 gün farklı hastanelerde tedavi olmak için bekleyen hasta 1 saatlik operasyonun ardından mıknatıslardan kurtuldu. Çoklu mıknatısların yutulması durumunda mıknatıslar bağırsak içerisinde birbirine yapıştığı için, iki bağırsak segmentini birbirine yapıştırıyor ve bağırsakta delinmelere sebep olabiliyor" diye konuştu.

YABANCI CİSİMLERİN YÜZDE 80'İ KENDİLİĞİNDEN ÇIKABİLİYOR

Özellikle 3 ay ve 3 yaş arasındaki küçük çocukların parlak objeleri, oyuncak parçaları gibi nesneleri ağzına götürme eğiliminde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çay, "Sindirim sistemine geçen yabancı cisimlerin yüzde 80'i hiçbir takıntıya uğramadan kendiliğinden çıkar ve bir sorun oluşturmaz. Yüzde 10 ve yüzde 20'si mideden endoskopi ile çıkarabilir, yüzde 1'inde de bağırsakta delinme, bağırsak çürümesi, bağırsak tıkanıklığı gibi komplikasyonlar oluşur" dedi.

MIKNATIS YUTULMASINDA AMELİYATI GECİKTİRMEMEK GEREKİYOR

Yetişkinlerin de çok yaygın olarak kullandığı ve stres topu olarak da bilinen neodyum mıknatısların sayıları fazla olduğu için eksikliklerinin farkına varılmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Çay, "Neodyum mıknatısları yabancı cisim sınıfına almamak lazım. Çoklu mıknatıs yutulması durumunda ameliyatı geciktirmemek gerekiyor. Beklenildiği zaman büyük komplikasyonlara sebep olabiliyor ve ölüme kadar gidebiliyor. Ailelerin çocuklarına bu oyuncakları alırken çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Çocuğun hayatını tehdit edebilen olumsuz değişikliklere gidebilir. Saat pilleri de ısı ürettiği için bağırsakta delinmeye sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

KARIN AĞRISI VE SAFRALI KUSMAYA DİKKAT!

Prof. Dr. Ali Çay, ailelere de önerilerde bulunarak, "Karın ağrısı, kusma, kaka yapma güçlüğü ve özellikle safralı kusmaya dikkat etmek gerekiyor. Karna dokundurmama gibi bulguların ardından mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" dedi.

OYUNCAKLARDAKİ UYARI YAZILARI ÖNEM TAŞIYOR

Çocukların yutabileceği boyutta olan oyuncakların ebeveyn kontrolünde tutulması ve çocukların ulaşamayacağı yerde olması gerektiğini dile getiren Çay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oyuncak satılırken gözle görülebilir bir şekilde uyarı yazılarının olması gerekiyor. Bu konuda ebeveynlere, üreticilere ve satıcılara büyük görev düşüyor. Bir çocuğun hayatını kaybedebileceği bir duruma yol açabiliyor."
DHA
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