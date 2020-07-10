Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon
|10 Temmuz 2020 18:57
|Yazdır
Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı suclardan kırmızı bultenle aranan 4 şüphelinin, Türkiye'ye getirilmesi amacıyla Interpol-Europol Daire Baskanlıgı ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Türk Interpol ekibinin, Hollanda, Belarus ve Kırgızistan'da yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin dün Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
Türk Interpol polisinin, Belarus'ta düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK'lı terörist "Bedran Cudi" kod adlı Hicri Mamas'ın, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında aktif yer aldığı aktarılan açıklamada, 2015'te Şırnak'taki çukur-hendek olaylarında da teröristlere M-16 uzun namlulu silah dağıttığı kaydedildi.
Açıklamada, sahte kimlikle Belarus'a kaçan terörist Mamaş'ın, burada HDP'li aktivist olarak tanıtılmaya çalışıldığı ifade edildi.
- Uyuşturucu satıcıları Hollanda'da yakalandı
Açıklamada, Hollanda'da yakalanan şüphelilerden Kemal Kahya'nın, Türkiye'ye gönderilecek uyuşturucu maddelerin nakliyecilere teslim edilmesi aşamasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, aynı ülkede yakalanan diğer zanlı Ramazan Zor'un ise Elazığ'da fırından çıkardığı 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanıp daha sonra Hollanda'ya kaçtığı bildirildi.
- Çocuk istismarcısı 10 yıl sonra yakalandı
Türk Interpol polisinin Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada yakalanan Samet Ardıç'ın da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılının şubat ayında 15 yasından kucuk bir kız cocugunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çocugun Nitelikli Cinsel Istismarı ve Kisiyi Hurriyetinden Yoksun Kılma" suclarından arandığı ifade edildi.
Zanlı Ardıç'ı teslim alacak Türk Interpol polisinin, Kırgız vatandaşların ülkelerine tahliyesini gerçekleştiren uçakla gittiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi
10 Temmuz 2020 16:45
|Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
10 Temmuz 2020 15:58
|Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
10 Temmuz 2020 14:03
|Balıkesir'de amca çocukları arasındaki kavgada iki kişi öldü
10 Temmuz 2020 13:59
|Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
10 Temmuz 2020 13:56
|'Üniversiteye okutman alınıyor' diyerek dolandırıcılığa 8 yıl hapis
10 Temmuz 2020 12:27
|Sitenin güvenlik görevlilerine silahla tehdit etti, tutuklandı
10 Temmuz 2020 12:20
|Şırnak'ta balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
10 Temmuz 2020 12:04
|Diyarbakır'da 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
10 Temmuz 2020 11:47
|45 ameliyat oldu dimdik ayakta
10 Temmuz 2020 10:48