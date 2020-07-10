Hakkari'de düğünler 4 saatle sınırlandırıldı
|10 Temmuz 2020 19:20
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Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğün törenleriyle ilgili yeni bir karar aldı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında toplanan kurul tarafından alınan kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde 14.30-18.30 saatleri arasında yapılmasına, tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
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