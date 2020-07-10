1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü, il genelinde maske takma zorunluğu bulunduğunu ancak araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadıkları için idari para cezası uygulanmadığını bildirdi.
 10 Temmuz 2020 20:28
Yazdır
Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü, il genelinde maske takma zorunluğu bulunduğunu ancak araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadıkları için idari para cezası uygulanmadığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün, ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da maske takma kuralına uyma denetimi için gerçekleştirilen kontroller sırasında bir vatandaşa maske takmadığı gerekçesiyle uygulanan idari para cezasıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Denetimler sırasında Bahabey Caddesi Lokal Kavşağı'nda yaşanan olayın bazı haber siteleri, televizyon kanallarının haber bültenleri ve sosyal medyada "Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" şeklinde yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şahsın öncelikle kendi sevk ve idaresindeki özel otosu ile trafikte ters yönde seyrettiği, şahsın görevlilerimizce durdurularak ikaz edildiği esnada araçtan indiğinde maskesiz olduğu görülmüştür. Bu kez de görevlilerimizce maske takma konusunda uyarıldığında maskesinin olmadığını, yanında maske bulundurmadığını, hiç maske takmadığını, araçta yalnız olduğunu beyan etmiş, araçta yalnız olması dolayısıyla değil, araçtan indiğinde maskeli olması zorunluğu hatırlatılmış, maske takması gerektiği konusunda ikaz edilmiştir. Şahsa, maske takmaması sebebi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, '24 Haziran itibarıyla ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımının zorunlu hale gelmiştir. Bu kurula uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.' maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır."

Trafiğe ters yönden giriş yaptığı için ikaz edilen vatandaşa olayda kastı olmadığı gerekçesiyle trafik idari para cezası tatbik edilmediği vurgulanan açıklamada, "Şahıs görevlilerimize teşekkür ederek ayrılmıştır. Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
10 Temmuz 2020 20:01		 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek
10 Temmuz 2020 19:55
Bakan Pakdemirli açıkladı... ÇKS kayıt süreleri uzatıldı
10 Temmuz 2020 18:13		 'Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
10 Temmuz 2020 17:47
Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
10 Temmuz 2020 17:08		 İki ilde daha asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
10 Temmuz 2020 16:15
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
10 Temmuz 2020 16:04		 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'atama' açıklaması
10 Temmuz 2020 15:33
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
10 Temmuz 2020 14:24		 'Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içindeyiz'
10 Temmuz 2020 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı21:07 - Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı20:55 - Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da namaz açıklaması20:55 - Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak20:55 - MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı20:51 - Ayasofya mozaikleri ne olacak? İşte cevabı
20:37 - TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı20:28 - Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması20:21 - Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları20:10 - Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı20:01 - Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında19:59 - Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
19:55 - 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek19:54 - Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti19:44 - Çalışanda virüs çıktı, Kredi Kooperatifi karantinaya alındı19:37 - Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak19:33 - FETÖ'de büyük kavga! 'Silkeleme' yöntemiyle vurgun
19:25 - Bahçeli: Danıştay'ın kararından ziyadesiyle memnunuz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Düz vites ama debriyaj yok!
Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren adliyede
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 1
ankara 1
soğan 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
ben de tam seni arayacaktım yalanı 4
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
ağız şapırdatma 1
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Karakaya Belediyesi İşçi Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam