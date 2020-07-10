Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması
|10 Temmuz 2020 20:28
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Çorum Emniyet Müdürlüğü, il genelinde maske takma zorunluğu bulunduğunu ancak araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadıkları için idari para cezası uygulanmadığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün, ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da maske takma kuralına uyma denetimi için gerçekleştirilen kontroller sırasında bir vatandaşa maske takmadığı gerekçesiyle uygulanan idari para cezasıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
Denetimler sırasında Bahabey Caddesi Lokal Kavşağı'nda yaşanan olayın bazı haber siteleri, televizyon kanallarının haber bültenleri ve sosyal medyada "Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" şeklinde yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu şahsın öncelikle kendi sevk ve idaresindeki özel otosu ile trafikte ters yönde seyrettiği, şahsın görevlilerimizce durdurularak ikaz edildiği esnada araçtan indiğinde maskesiz olduğu görülmüştür. Bu kez de görevlilerimizce maske takma konusunda uyarıldığında maskesinin olmadığını, yanında maske bulundurmadığını, hiç maske takmadığını, araçta yalnız olduğunu beyan etmiş, araçta yalnız olması dolayısıyla değil, araçtan indiğinde maskeli olması zorunluğu hatırlatılmış, maske takması gerektiği konusunda ikaz edilmiştir. Şahsa, maske takmaması sebebi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, '24 Haziran itibarıyla ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımının zorunlu hale gelmiştir. Bu kurula uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.' maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır."
Trafiğe ters yönden giriş yaptığı için ikaz edilen vatandaşa olayda kastı olmadığı gerekçesiyle trafik idari para cezası tatbik edilmediği vurgulanan açıklamada, "Şahıs görevlilerimize teşekkür ederek ayrılmıştır. Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
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