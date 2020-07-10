1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz
 10 Temmuz 2020 20:55
Yazdır
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

"ÜCRETLİ GİRİŞ UYGULAMASINI KALDIRIYORUZ"

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı. Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak.

İBADETE AÇILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

Aldığım bazı haberler çerçevesinde içerde veya dışarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazı kılar, böylece Ayasofya'yı da her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız.

"BU KARARIN ARKASINDA DURANLARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

6 ay gibi süre içerisinde yapacağımız bazı hazırlıklar var. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Şu anda hemen arkamda bakınız dev bir vakfiyename vardır. Ve bu Fatih'in vakfiyenamesidir. Bunun içinde ne varsa o bizim için asıldır. Türkiye olarak biz de tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu tam 567 yıllık bir haktır. İnanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bu Ayasofya değil, İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır. Bu kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve liderlerine STK'lara, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Fatih Sultan Mehmet Han doğrudan Ayasofya'ya yönelir. Bizans halkı akıbetlerini beklemektedir. İstanbul'un Fatihi fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki miğrabın bulunduğu yere diker. Kubbeye doğru bir ok fırlatır ve ilk ezanı da kendisi okur. Böylece fethini tescillemiş olur. Tarihçilerin yazdığına göre Ayasofya'nın kubbesine çıkan Fatih Sultan Mehmet Han, yapının harap görüntüsünü görünce şunu söyler: "Kayser'in kasrında örümcek perdedarlık ediyor, Efrasiyab'ın sarayında da baykuş nevbet çalıyor."

"GENÇLİK YILLARIMIZDAN BERİ KALBİMİZDE AYASOFYA SEVGİSİ VARDIR"

Fethin ardından ilk cuma namazı için Ayasofya ibadete hazır hale getirildi. Camiye giren Fatih, burada kubbeleri çınlatan tekbirler ve salavatlarla karşılanır. Fatih diğer hristiyan mezhepleri tarafından dışlanan Ortodoks kilisesini de himayeye alarak gelişmesini sağlar. Harap vaziyette olan İstanbul fetihle birlikte yeniden ayağa kaldırılmıştır. Bunun sembolü de Ayasofya'dır. Neredeyse takip eden her asırda büyük onarımlara tabii tutulan Ayasofya'ya milletimiz hep göz bebeği gibi bakmıştır. Öyle ki, tanrının hikmeti anlamına gelen orjinal ismini değiştirmeye dahi teşebbüs etmemiştir. Öyle ki yıkılmak üzere olan bu mağbet ecdadımız tarafından camiye dönüştürülmekle kalmamış aynı zamanda ihya edilmiştir. Bizim de gençlik yıllarımızdan beri kalbimizde bir Ayasofya sevgisi vardır. Vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açarak milletimize önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum.

Ayasofya inşa edilirken imparatorluğun dört bir yanından malzeme taşınmıştır. Fatih ve ardından gelen padişahlar anadolu'dan ve Rumeli'den zanaat erbabını İstanbul'a getirerek şehri ve Ayasofya'yı yeni baştan inşa ettiler. Mesela Fatih Ayasofya'nın içindeki sabit mozaikleri korumuş sadece taşınır heykelleri yapıdan çıkarttırmıştır. Asırlar boyunca yerinde kalan mozaikler peyderpey kapatılmış böylece dış etkilere karşı korunması ve bugünlere gelmesi temin edilmiştir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı
10 Temmuz 2020 21:07		 Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da namaz açıklaması
10 Temmuz 2020 20:55
Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları
10 Temmuz 2020 20:21		 Bahçeli: Danıştay'ın kararından ziyadesiyle memnunuz
10 Temmuz 2020 19:25
Bakan Kurum: 2023'ün 2071'in güçlü Türkiye'si için çalışacağız
10 Temmuz 2020 19:12		 Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak
10 Temmuz 2020 16:32
ORC'den 'bu pazar seçim olsa' anketi
10 Temmuz 2020 15:17		 Kılıçdaroğlu'ndan İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama' açıklaması
10 Temmuz 2020 14:31
CHP'li Erdoğdu'dan 'Can Akın Çağlar' açıklaması
10 Temmuz 2020 14:15		 Gazi milletvekili ve ailesinden 15 Temmuz mesajı
10 Temmuz 2020 12:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı21:07 - Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı20:55 - Mustafa Şentop'tan Ayasofya'da namaz açıklaması20:55 - Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak20:55 - MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı20:51 - Ayasofya mozaikleri ne olacak? İşte cevabı
20:37 - TBMM'de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı20:28 - Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması20:21 - Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları20:10 - Vali uyardı: 8'e düşen vaka sayısı 71'e çıktı20:01 - Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında19:59 - Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
19:55 - 18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek19:54 - Türk bilim insanı, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti19:44 - Çalışanda virüs çıktı, Kredi Kooperatifi karantinaya alındı19:37 - Kanal İstanbul'un çevresine yeni bir şehir kurulacak19:33 - FETÖ'de büyük kavga! 'Silkeleme' yöntemiyle vurgun
19:25 - Bahçeli: Danıştay'ın kararından ziyadesiyle memnunuz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
2 Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve 16 il müdürlüğüne atama yapıldı
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
HSK, 26 hakim ve savcıyı FETÖ'den görevden uzaklaştırdı
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu
Vekil kızı, arkadaş buluşmasına Çakarlı araçla gitti
Düz vites ama debriyaj yok!
Erdoğan kararı imzaladı... Ayasofya Diyanet'e devredildi
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren adliyede
Rekora tırmanan gram altın düşüşe geçti
Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
ben de tam seni arayacaktım yalanı 4
tamirat işlerinden anlayan erkek 4
ağız şapırdatma 1
gram altın 3
Oy kaybı söz konusu değildir 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Karakaya Belediyesi İşçi Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam