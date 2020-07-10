MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görevli personelin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
|10 Temmuz 2020 20:55
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Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görevli personelin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2020 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
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