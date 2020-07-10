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MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görevli personelin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
 10 Temmuz 2020 20:55
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MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görevli personelin yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

Taşra Teşkilatı Kadrolarında Bazı Unvanlarda Görev Yapan Personelin 2020 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Memurlar.Net
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