Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı
Ana Bina'daki merdivenlerden düşerek yaralanan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hastaneye kaldırıldı
|10 Temmuz 2020 21:07
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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Mecliste merdivenlerden düşerek yaralandı.
Beştaş, Ana Bina'daki basın kapısı önünde bulunan merdivenlerden düşerek yaralandı.
Beştaş'a ilk müdahaleyi yanındaki milletvekilleri yaptı. Daha sonra Meclis kampüsü içerisinde bulunan sağlık birimine haber verildi. Ambulansla gelen sağlık ekipleri Beştaş'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.
Hastaneye kaldırılan Meral Danış Beştaş'ın müşahede altında tutulduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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