DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı

SON KAMPANYALARLA EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Son liste fiyatları ile 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmadı. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derledik.