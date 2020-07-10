1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır." ifadesini kullandı.
 10 Temmuz 2020 22:35
Yazdır
Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşup yeniden müminlerle buluştuğunu belirtti.

Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü kaydetti.

Erbaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah'ın razı olmasını ve Hazreti Muhammed'in müjdesine nail kılmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
10 Temmuz 2020 23:49		 Düğünlerde görevli gözlemci nelere müdahele edecek?
10 Temmuz 2020 22:54
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
10 Temmuz 2020 22:13		 Ayasofya mozaikleri ne olacak? İşte cevabı
10 Temmuz 2020 20:51
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
10 Temmuz 2020 19:59		 Bu oyuncaklara dikkat: Bağırsak yırtılmasına sebep olabilir
10 Temmuz 2020 18:42
Atık suda virüs bulgularında o kent İstanbul'u geçti
10 Temmuz 2020 18:30		 Karar sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı
10 Temmuz 2020 17:56
Bakan Pekcan'dan kadın kooperatiflerine destek açıklaması
10 Temmuz 2020 14:13		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
10 Temmuz 2020 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:51 - AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması01:50 - Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı00:49 - 2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu00:47 - Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği00:46 - İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu00:33 - Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
00:29 - Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi00:04 - Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı00:04 - Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı00:03 - Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi00:03 - 11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
23:49 - Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi23:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı23:37 - Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu23:25 - Ayasofya kararına dünya ne dedi?23:25 - Dışişleri: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
23:15 - Bakan Koca: 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu
Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı
11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğan 2
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
safran 2
marmelat 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
yeşil yol 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
ağız şapırdatma 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam