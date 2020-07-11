1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

 11 Temmuz 2020 00:03
Yazdır
11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nun Beştelsiz ve Kağıthane'nin Yahya Kemal mahallelerinde deprem dönüşümü kapsamında inşa edilecek konutların temel atma törenlerine katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin yansımaları izleniyor.

(Belgrad)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması
11 Temmuz 2020 01:51		 Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı
11 Temmuz 2020 01:50
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
11 Temmuz 2020 00:04		 Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
11 Temmuz 2020 00:02
Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu
10 Temmuz 2020 23:37		 Dışişleri: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
10 Temmuz 2020 23:25
Bakan Koca: 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor
10 Temmuz 2020 23:15		 Bakan Soylu: Dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkeyiz
10 Temmuz 2020 21:48
Meclis'te kaza geçiren HDP'li Beştaş, hastaneye kaldırıldı
10 Temmuz 2020 21:07		 Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak, girişler ücretsiz olacak
10 Temmuz 2020 20:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:51 - AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması01:50 - Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı00:49 - 2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu00:47 - Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliği00:46 - İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu00:33 - Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
00:29 - Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi00:04 - Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı00:04 - Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı00:03 - Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi00:03 - 11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
23:49 - Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi23:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı23:37 - Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu23:25 - Ayasofya kararına dünya ne dedi?23:25 - Dışişleri: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
23:15 - Bakan Koca: 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu
Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı
11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kült 1
ağız şapırdatma 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 5
safran 2
maske takmak 1
kadına şiddet 1
ankara 1
yeşil yol 1
stadyum 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam