11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|11 Temmuz 2020 00:03
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nun Beştelsiz ve Kağıthane'nin Yahya Kemal mahallelerinde deprem dönüşümü kapsamında inşa edilecek konutların temel atma törenlerine katılacak.
(İstanbul/14.00/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin yansımaları izleniyor.
(Belgrad)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.
(Van)
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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