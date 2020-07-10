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Ayasofya kararına dünya ne dedi?

Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı kararı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. UNESCO ise karara ilişkin üzüntü duyduklarını belirtti.
 10 Temmuz 2020 23:25
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Ayasofya kararına dünya ne dedi?

Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından tarihi yapının yeniden cami olarak kullanılmasının yolu açıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık Danıştay'ın Ayasofya kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Açıklamın devamında, "Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Ayasofya kararına ilişkin bir diğer tepki Demokrat Senatör Bob Menendez'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Menendez, "Erdoğan'a kararını değiştirerek Ayasofya'nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum" yorumunda bulundu.

İLK TEPKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN GELDİ

Habertürk'ün haberine göre, Danıştay'ın kararına ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi. Kilise'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını esefle karşılıyoruz. Ne yazık ki Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Ortodoks kiliselerinin sesi duyulmadı. Bu karar daha büyük anlaşmazlıklara neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Rus Ortodoks Kilisesi'nden sonra bir açıklama da Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur. Türkiye'nin içişlerine karışma niyetinde değiliz ancak Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır." denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO için de tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya'ın statüsünün değiştirilmesi kararının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Miçotakis ayrıca bu kararın AB ile ilişkilerde de etkili olacağını söyledi

UNESCO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UNESCO, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararına ilişkin üzüntü duyduklarını belirtti.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Türk makamlarının önceden diyalog kurmadan aldığı karardan derin üzüntü duydum" dedi. Azoulay, Dünya Mirası olan Ayasofya'nın evrenselliğinin koruma çağrısı yaptı.

Karar öncesi de açıklamada bulunan UNESCO, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" demişti.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL'DEN İLK AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

"ABD HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlık Danıştay'ın Ayasofya kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Açıklamın devamında, "Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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