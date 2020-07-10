Dışişleri: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
|10 Temmuz 2020 23:25
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararıyla ilgili, "Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kıran, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.
Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.
"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.
Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.
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