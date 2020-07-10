Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed'in, Ayasofya'yı camiye çevirmesinin ardından hazırlanan vakfiyesini hatırlattı.

Erdoğan'ın hatırlattığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinin ilgili bölümü şu şekilde:

"Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirir, bir maddesini tedbil eder, onu iptal veya tedile koşarsa...

Fasit veya fasık bir tevvile veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse...

Aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterir, yardım ederse...

Kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar, camiilikten çıkarır ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler isterse...

Yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesabına geçirirse...

Huzurunuzda ifade ediyorum ki en büyük haramı işlemiş ve günahı kazanmış olur. Bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allah'ın Peygamber'in, Meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi tüm müslümanların edebiyen laneti onun ve onların üzerine olsun ... Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın . Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlarındır. Allah işitendir, bilendir"

Erdoğan konuşmasında, alınan kararla aynı zamanda Fatih'in bu ağır bedduasından kurtulunduğunu belirtti.