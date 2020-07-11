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Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istediği belirtildi.
 11 Temmuz 2020 00:04
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Amazon, çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyuruldu.

Emailde, "Güvenlik nedeniyle, Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz" ifadelerine yer verildi.

ABD, TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamaya hazırlanıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da salı günü, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Özellikle TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük tehlike oluşturduğu yönündeki tartışmalara atıfta bulunan Pompeo, "ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun sözlerine tepki gösterilmiş, "Kullanıcılarımıza güvenli bir uygulama deneyimi sunmaktan daha önemli bir önceliğimiz yok. Çin hükümetine hiçbir zaman veri sağlamadık, istendiğinde de bunu yapmayız" şeklinde karşılık verilmişti.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
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