Lozan'ın yıldönümünde Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak
Ayasofya, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da ibadete açılacak
|11 Temmuz 2020 00:02
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Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tüm milletimizden çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, gelip görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum" dedi.
Erdoğan'ın açıkladığı tarih, Lozan Antlaşmasının 97. yıl dönümüne denk geliyor.
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