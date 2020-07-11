Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı ile Din İşleri Yük Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
|11 Temmuz 2020 00:33
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