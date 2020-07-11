2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
|11 Temmuz 2020 00:49
|Yazdır
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2755).... Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu
11 Temmuz 2020 00:46
|Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi
10 Temmuz 2020 23:49
|Berber, kuaför, güzellik salonlarında artık konuşmak yasak!
10 Temmuz 2020 22:05
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
10 Temmuz 2020 21:44
|Üç ilde daha asker uğurlamalarına yasak getirildi
10 Temmuz 2020 21:36
|Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması
10 Temmuz 2020 20:28
|Yeni vaka sayısı halen 1000 sınırında
10 Temmuz 2020 20:01
|18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek
10 Temmuz 2020 19:55
|Bakan Pakdemirli açıkladı... ÇKS kayıt süreleri uzatıldı
10 Temmuz 2020 18:13
|'Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
10 Temmuz 2020 17:47