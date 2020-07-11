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2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 11 Temmuz 2020 00:49
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2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 2755).... Tıklayınız.
Memurlar.Net
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