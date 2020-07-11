Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı
|11 Temmuz 2020 01:50
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Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde taciz" iddialarının asılsız olduğunu belirtildi.
Valilik açıklamasında akşam saatlerinde Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altındaki öğrenciler arasında tartışma çıktığı ifade edilirken," Antakya Çocuk İlk Kabul Birimi'nde koruma ve bakım altında kalmakta olan 4 kız öğrenci ile 2 Suriye uyruklu öğrenci arasında meydana gelen tartışmaya, kurumda çalışan bakım elemanları, güvenlik görevlisi ve sorumlu amir tarafından müdahale edilmiş ve 112 aranarak polis desteği istenmiştir. Çocuk Şube ekibi olay yerine gelerek müdahale etmiş, olay yerine giden Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da incelemelerde bulunmuştur. İlgili konu hakkında sosyal medyadaki taciz iddiaları asılsız olup, Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır."
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