Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|11 Temmuz 2020 04:58
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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