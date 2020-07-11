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28 Şubat mağduru vatana dönüyor: Sürgün bitti

28 Şubat sürecinde 26 ayrı davadan 157 yıla kadar hapsi istenen Selam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Koral, 22 yıl sonra Türkiye'ye dönebilecek. Koral, "Tüm sevdiklerimizden uzak kaldık. Babam, iki amcam, teyzelerim vefat etti. Ne cenazelerine gelebildim, ne yanlarında olabildim. Hayatımdan 22 yılı çalan kumpasçılardan hesap sorulmasını istiyorum" dedi.
 11 Temmuz 2020 06:50
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28 Şubat mağduru vatana dönüyor: Sürgün bitti

28 Şubat sürecinde 312. maddeyle yargılanan Selam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Koral, 26 ayrı davadan 157 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Verilen cezaların Yargıtay'da onaylanması üzerine yurtdışına gitmek zorunda kalan Koral, 22 yıl sonra avukatı Mehmet Okatan'ın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı başvuruyla ülkesine dönebilecek. Mahkeme, Koral'ın duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda güvence verilmesine karar verdi. Yeni Şafak'a konuşan Koral, sıla özlemiyle geçen 22 yılı anlattı.

İSRAİL'İ ELEŞTİRMEK HAPİS SEBEBİ

Selam Gazetesi'nin aynı zamanda sorumlu yazıişleri müdürlüğü görevini yürüten Koral, "O dönem Türkiye İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Biz şiddetle karşı çıkmıştık. Bu noktada yazdığım bir yazıdan 20 ay hapis cezam kesinleşti. Diğer yazar arkadaşların yazılarından da 26 ayrı dava açıldı. Cuntacılar bir sürü asılsız iddia ile sesimizi kısmak istiyordu. Hem cezaevine girmemek hem de doktoramı yapmak düşüncesiyle 1998 yılında ülkemden ayrıldım" dedi.

ÇİFTE KUMPAS MAĞDURU

"Yurtdışına giderken, darbe süreci sona erer, birkaç yıl içinde ülkeme dönerim" diye düşündüğünü aktaran Koral, şunları söyledi: "Ancak öyle olmadı. Baskılar yüzünden ülkeme yıllarca dönemedim. Tam AK Parti hükümetiyle ülkede şartlar değişti, darbeciler yargılandı, kanunlar değişti, gurbet bitiyor diye düşünüyordum. Zürih Konsolosluğu'na giderek ülkeye dönmek için başvuruda bulundum. O dönem bu kez de FETÖ'cülerin Selam Tevhid Kumpası'na dahil edildiğimi öğrendim.Yasadışı dinleme listesinde adım geçiyordu. Bu kez FETÖ'cüler kurdukları kumpasla hayatımdan 10 yıl çaldı."

ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM

Yaşadığı haksızlıklar nedeniyle çok büyük acılar çektiğini anlatan Koral, "Yıllarımız gurbette, hasrette geçti. Tüm sevdiklerimizden uzak kaldık. Babam, iki amcam ve teyzelerim vefat etti. Ne cenazelerine gelebildim, ne de yanlarında olabildim. Yıllar içinde onlarca bayram geçti. Hiçbirinde sevdiklerimin yanında olamadım. Yakınlarımın onlarca çocuğu oldu, hiçbirini göremedim. Hayatımdan 22 yılı çalan kumpasçılardan adalet karşısında hesap sorulmasını istiyorum. Adalet ve hesap sorma isteği hep içimde var olacak" diye konuştu.

FETÖ'nün de hedefinde

28 Şubat'ın karanlık günlerinde bir dizi skandal uygulamaya maruz kalan Koral'ın dosyası, Yargıtay'da yıllarca süren çok sayıda dava varken 523 dosya atlanarak görüşüldü. Koral'ın cezası 7 gün içinde onandı. Öte yandan FETÖ'cüler, Koral'ın 85 yaşındaki annesiyle ve akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerini yıllarca hukuksuz bir biçimde dinledi. Aydın Koral, ailesiyle yaptığı görüşmeler bahane edilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da yer aldığı yüzlerce kişiyle birlikte sözde Selam -Tevhid dosyası kapsamında tutuklanacaklar listesine eklendi.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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