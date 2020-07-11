Almanya'da PKK itirafı

Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2019 yılı raporunu paylaştı. 377 sayfalık raporda Türkiye'yi hedef alan örgütün Almanya'daki faaliyetleri ve üye sayıları konusunda itiraf gibi bilgilere yer verildi. Rapora göre PKK, ülkede 14 bin 500 üyesiyle yabancı aşırı hareketler arasında en büyük grubu oluşturuyor. Son 3 yıldır PKK'nın Avrupa'da terör örgütü algısını kırmak için çeşitli isim değişiklikleri yaptığına dikkat çekilen raporda, PKK etkisindeki derneklerin çatı örgütü olarak görülen NAV-DEM'in geri planda kaldığına işaret edilerek, yeni kurulan KON-MED'in örgütün faaliyetlerinde öne çıkmaya başladığı belirtildi.

KATILIMCI AZALIYOR

Raporda son dönemde PKK etkinliklerine katılımda azalma yaşandığı da belirtiliyor. Raporda, 16 Şubat 2019 Strazburg'da (Fransa) PKK elebaşı Öcalan'ın tutuklanmasının 20. yıldönümünde 7 bin terör örgütü taraftarı bir araya gelirken, 2018'de 11 bin kişi bir araya geldiği vurgulandı. 23 Mart 2019'da Frankfurt am Main'de (Hessen) 25 bin kişinin bir araya geldiğine işaret edilen raporda, 21 Eylül 2019 Maastricht'te (Hollanda) terör örgütü yandaşlarının 7 bin kişiyle eylem yaptıkları aktarıldı.

BİR YILDA 16 MİLYON EURO

Raporda terör örgütünün 2019 yılında Almanya'da 16 milyon Euro topladığı, bu rakamın geçen yıla göre daha fazla olduğu belirtildi. Yine raporda PKK'nın geçen sene Avrupa genelinde topladığı paranın ise 25 milyon Euro'yu geçtiği bilgisi yer aldı. PKK'nın son dönemde Almanya'da özellikle "gençleri endoktrine ederek silahlı mücadele için yanına çekmeye çalıştığına" dikkat çekilerek, bu çabaların Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı ile birlikte arttığı vurgulandı.

280 KİŞİ PKK'YA KATILDI

Raporda Haziran 2013'ten bu yana en az 280 kişinin PKK'ya katılmak için Almanya'dan, Türkiye'nin güneydoğusuna, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye gittiği bilgisi paylaşılırken, bunlardan en az 23'ünün bölgede öldüğü, 135'inin ise tekrar Almanya'ya döndüğü belirtildi. 2019 yılında, PKK'ya katılmış olan en az 4 Alman vatandaşının çatışmalarda hayatlarını kaybettiği belirtilen raporda, "Bunlar, Almanya'dan kişilerin, gerçekten de askeri olarak eğitildikleri ve çatışmalarda kullanıldıklarını ispatlıyor" ifadelerine de yer verildi.

FETÖ'den tek satır yok

Geçen yılki raporda MİT'e çalıştığı öne sürülerek hedef gösterilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yılki raporda yer almadı. İsmailağa Cemaati, Erbakan Vakfı, Milli Görüş, Milli Gazete, Saadet Partisi, Ülkücü Hareket ve Türk Hizbullahı'nın yanısıra Furkan Cemaati hakkında bilgilere de yer verilen raporda, Almanya'yı ikinci vatan ilan eden FETÖ'nün faaliyetlerinden bahsedilmemesi ise dikkat çekti.

Talha Menteş