1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da PKK itirafı

Almanya iç istihbarat birimi BfV, 2019 raporunu paylaştı. 377 sayfalık raporda terör örgütü PKK'nın 14 bin 500 üyesiyle "yabancı aşırı hareketler" arasında en büyük grubu oluşturduğu belirtiliyor. PKK yandaşı derneklerin çatı örgütü NAV-DEM geri plana çekilirken KON-MED ismi öne çıkmaya başlamış.
 11 Temmuz 2020 07:30
Yazdır
Almanya'da PKK itirafı

Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2019 yılı raporunu paylaştı. 377 sayfalık raporda Türkiye'yi hedef alan örgütün Almanya'daki faaliyetleri ve üye sayıları konusunda itiraf gibi bilgilere yer verildi. Rapora göre PKK, ülkede 14 bin 500 üyesiyle yabancı aşırı hareketler arasında en büyük grubu oluşturuyor. Son 3 yıldır PKK'nın Avrupa'da terör örgütü algısını kırmak için çeşitli isim değişiklikleri yaptığına dikkat çekilen raporda, PKK etkisindeki derneklerin çatı örgütü olarak görülen NAV-DEM'in geri planda kaldığına işaret edilerek, yeni kurulan KON-MED'in örgütün faaliyetlerinde öne çıkmaya başladığı belirtildi.

KATILIMCI AZALIYOR

Raporda son dönemde PKK etkinliklerine katılımda azalma yaşandığı da belirtiliyor. Raporda, 16 Şubat 2019 Strazburg'da (Fransa) PKK elebaşı Öcalan'ın tutuklanmasının 20. yıldönümünde 7 bin terör örgütü taraftarı bir araya gelirken, 2018'de 11 bin kişi bir araya geldiği vurgulandı. 23 Mart 2019'da Frankfurt am Main'de (Hessen) 25 bin kişinin bir araya geldiğine işaret edilen raporda, 21 Eylül 2019 Maastricht'te (Hollanda) terör örgütü yandaşlarının 7 bin kişiyle eylem yaptıkları aktarıldı.

BİR YILDA 16 MİLYON EURO

Raporda terör örgütünün 2019 yılında Almanya'da 16 milyon Euro topladığı, bu rakamın geçen yıla göre daha fazla olduğu belirtildi. Yine raporda PKK'nın geçen sene Avrupa genelinde topladığı paranın ise 25 milyon Euro'yu geçtiği bilgisi yer aldı. PKK'nın son dönemde Almanya'da özellikle "gençleri endoktrine ederek silahlı mücadele için yanına çekmeye çalıştığına" dikkat çekilerek, bu çabaların Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı ile birlikte arttığı vurgulandı.

280 KİŞİ PKK'YA KATILDI

Raporda Haziran 2013'ten bu yana en az 280 kişinin PKK'ya katılmak için Almanya'dan, Türkiye'nin güneydoğusuna, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye gittiği bilgisi paylaşılırken, bunlardan en az 23'ünün bölgede öldüğü, 135'inin ise tekrar Almanya'ya döndüğü belirtildi. 2019 yılında, PKK'ya katılmış olan en az 4 Alman vatandaşının çatışmalarda hayatlarını kaybettiği belirtilen raporda, "Bunlar, Almanya'dan kişilerin, gerçekten de askeri olarak eğitildikleri ve çatışmalarda kullanıldıklarını ispatlıyor" ifadelerine de yer verildi.

FETÖ'den tek satır yok

Geçen yılki raporda MİT'e çalıştığı öne sürülerek hedef gösterilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yılki raporda yer almadı. İsmailağa Cemaati, Erbakan Vakfı, Milli Görüş, Milli Gazete, Saadet Partisi, Ülkücü Hareket ve Türk Hizbullahı'nın yanısıra Furkan Cemaati hakkında bilgilere de yer verilen raporda, Almanya'yı ikinci vatan ilan eden FETÖ'nün faaliyetlerinden bahsedilmemesi ise dikkat çekti.

Talha Menteş
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim
11 Temmuz 2020 10:44		 Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı
11 Temmuz 2020 10:43
DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı
11 Temmuz 2020 09:41		 Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
11 Temmuz 2020 08:40
Daraltılmış bölgeye iki ayrı seçenek
11 Temmuz 2020 07:15		 Çoklu baro kanun teklifi kabul edildi
11 Temmuz 2020 04:54
AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması
11 Temmuz 2020 01:51		 Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı
11 Temmuz 2020 01:50
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
11 Temmuz 2020 00:04		 11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Temmuz 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim10:43 - Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı10:29 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir10:28 - Yargıtay'dan 'pert araç' kararı10:25 - Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık10:08 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:02 - Pandemide neyi nereden izledik?09:59 - Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü09:50 - Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı09:41 - DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı09:39 - Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor09:26 - O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz
09:18 - FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı08:47 - 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Mavi Bebek' oyunu tehlikesi08:40 - Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun08:27 - Salgın ve krizler aile kurmaya engel mi?08:23 - 'Bu masa Bakan bey için rezerve'
08:02 - Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
'Bu masa Bakan bey için rezerve'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
ben de tam seni arayacaktım yalanı 4
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
yeşil yol 1
soğan 2
Kült 1
safran 2
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
maske takmak 1
kadına şiddet 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam