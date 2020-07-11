1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şimdi de beyin yiyen amip paniği

Covid-19 virüsünden sonra "beyin yiyen amip", sağlık gündemine oturdu. 'Naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının sebep olduğu hastalığın ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin ölümüne sebep olduğunun bildirilmesi, akıllara "Yeni bir salgın kapıda mı?" sorusunu getirdi.
 11 Temmuz 2020 07:50
Yazdır
Şimdi de beyin yiyen amip paniği

Burundan girerek beyne ulaşan amip korku oluşturdu. Amiplerin durgun sularda yaşayan tek hücreli canlılar olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, amiplerin her ülkenin kaynak sularında bulunabileceğini belirterek "Amerika'da tanımlanan 'Naegleria fowleri', çok nadir rastlanan bir tür. Yüzme sırasında burundan girerek burun arkasındaki sinüsleri kullanıp beyne ulaşıyor ve menenjit yapıyor. Bir de gözden bulaşan bir cinsi var ve değişik bir tür konjunktivit yapıyor. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde çok ciddi hastalık tablosuna sebep oluyor. Ancak nadiren herhangi bir hastalığı olmayan kişileri de etkiliyor" dedi.

TATLI SUDA YÜZMEYİN

Amipler açısından tatlı su ve durgun suların risk oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Arman "Temiz olmayan tatlı sularda ve klorlamasından emin olmadığınız havuzlarda yüzmeyin. Özellikle gözden bulaşan cinsi için lens solüsyonlarına ve lens kaplarının temizliğine dikkat etmek gerekir" dedi.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMÜŞ

Amerika'da ölüme yol açan amip türünün geçmiş yıllarda nadir olarak Türkiye'de de görüldüğünü belirten Prof. Dr. Arman "En son 2018 yılında Gürcistan'dan gelen bir vaka bildirilmiş" dedi.

KULUÇKA SÜRESİ 1-9 GÜN

Çok çeşidi olan amiplerin kuluçka süresi 1-9 gün. Önce ateş, baş ağrısı, bulantı-kusma, birkaç gün içinde ise menenjite bağlı belirtiler ortaya çıkıyor. Bilinç bulanıklığı ve havale nöbetleri görülüyor söyledi. Daha sonraki süreçte ise bilinç bulanıklığı artıyor ve bu safhanın ardından vakalar ölümle sonuçlanıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pandemide neyi nereden izledik?
11 Temmuz 2020 10:02		 Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor
11 Temmuz 2020 09:39
O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz
11 Temmuz 2020 09:26		 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Mavi Bebek' oyunu tehlikesi
11 Temmuz 2020 08:47
Salgın ve krizler aile kurmaya engel mi?
11 Temmuz 2020 08:27		 'Bu masa Bakan bey için rezerve'
11 Temmuz 2020 08:23
28 Şubat mağduru vatana dönüyor: Sürgün bitti
11 Temmuz 2020 06:50		 Bazı bölgelerde kuvvetli yağış olacak - Haritalı
11 Temmuz 2020 06:30
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11 Temmuz 2020 04:58		 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
10 Temmuz 2020 23:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim10:43 - Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı10:29 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir10:28 - Yargıtay'dan 'pert araç' kararı10:25 - Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık10:08 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:02 - Pandemide neyi nereden izledik?09:59 - Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü09:50 - Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı09:41 - DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı09:39 - Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor09:26 - O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz
09:18 - FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı08:47 - 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Mavi Bebek' oyunu tehlikesi08:40 - Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun08:27 - Salgın ve krizler aile kurmaya engel mi?08:23 - 'Bu masa Bakan bey için rezerve'
08:02 - Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
'Bu masa Bakan bey için rezerve'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stadyum 1
yeşil yol 1
ankara 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 3
kadına şiddet 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 1
gram altın 3
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 5
ağız şapırdatma 1
maske takmak 1
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam