Şimdi de beyin yiyen amip paniği

Burundan girerek beyne ulaşan amip korku oluşturdu. Amiplerin durgun sularda yaşayan tek hücreli canlılar olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, amiplerin her ülkenin kaynak sularında bulunabileceğini belirterek "Amerika'da tanımlanan 'Naegleria fowleri', çok nadir rastlanan bir tür. Yüzme sırasında burundan girerek burun arkasındaki sinüsleri kullanıp beyne ulaşıyor ve menenjit yapıyor. Bir de gözden bulaşan bir cinsi var ve değişik bir tür konjunktivit yapıyor. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde çok ciddi hastalık tablosuna sebep oluyor. Ancak nadiren herhangi bir hastalığı olmayan kişileri de etkiliyor" dedi.

TATLI SUDA YÜZMEYİN

Amipler açısından tatlı su ve durgun suların risk oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Arman "Temiz olmayan tatlı sularda ve klorlamasından emin olmadığınız havuzlarda yüzmeyin. Özellikle gözden bulaşan cinsi için lens solüsyonlarına ve lens kaplarının temizliğine dikkat etmek gerekir" dedi.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMÜŞ

Amerika'da ölüme yol açan amip türünün geçmiş yıllarda nadir olarak Türkiye'de de görüldüğünü belirten Prof. Dr. Arman "En son 2018 yılında Gürcistan'dan gelen bir vaka bildirilmiş" dedi.

KULUÇKA SÜRESİ 1-9 GÜN

Çok çeşidi olan amiplerin kuluçka süresi 1-9 gün. Önce ateş, baş ağrısı, bulantı-kusma, birkaç gün içinde ise menenjite bağlı belirtiler ortaya çıkıyor. Bilinç bulanıklığı ve havale nöbetleri görülüyor söyledi. Daha sonraki süreçte ise bilinç bulanıklığı artıyor ve bu safhanın ardından vakalar ölümle sonuçlanıyor.

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