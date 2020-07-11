1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esir denizciler evlerine dönüyor

Yelkenli tekneyle çıktıkları dünya seyahatinde zorunlu girdikleri Eritre'de 57 gün süren gözaltından Türkiye'nin girişimleri sonucu kurtulan iki denizci ticari gemiyle dönüyor
 11 Temmuz 2020 07:54
Yazdır
Esir denizciler evlerine dönüyor

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Atamer isimli üç amatör denizci, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de film senaryolarına konu olacak kadar maceralı deniz yolculuğu yapmıştı. Selim Ekmekçioğlu, denizden dünyayı dolaşan az sayıdaki Türk'ten biri olmak için Sığacık'tan 2 Eylül 2017'de 13 metrelik yelkenli katamaranlarıyla (iki gövdeli tekne) yola çıktı. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açılan Murat Reis teknesinde bazen gençlerle bazen arkadaşlarıyla seyahat eden ziraat mühendisi Ekmekçioğlu, pek çok deniz macerası yaşadıktan iki yıl sonra Malezya'ya ulaştı. Türkiye'ye uçakla dönen Selim Ekmekçioğlu, seyahati eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile tamamlamak istedi. 28 Aralık 2019 tarihinde Sri Lanka'ya doğru yelken açan Selim-Şeyda Ekmekçioğlu, Hint Okyanusu'nda 14 gün kaldı. Şeyda Ekmekçioğlu'nun rahatsızlanarak Türkiye'ye dönmesi üzerine dünya seyahatini tamamlamak üzere Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR) gönüllüsü İbrahim Iğnak ve usta yelkenci Erman Atamer tekneye katıldı. Dünya seyahatini tamamlamak için 10 Nisan'da geldikleri Mısır'da diplomatik nedenlerle reddedilen denizciler, teknenin yakıtının azalması üzerine dünyanın en karışık ülkelerinden olan, Birleşmiş Milletler'in 2004 yılında "kaygı verici ülke" ilan ettiği Eritre'ye girmek zorunda kaldı. Koronovirüs nedeniyle karaya çıkmamak şartını kabul eden üç denizci, 25 Nisan'da Eritre'nin Masawa limanında iki asker tarafından alıkonuldu. Tekne, küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekilirken üç denizciden haber alamayan ailelerin bekleyişi 57 gün sürdü.

Esir denizciler evlerine dönüyor
Serbest kaldıktan sonra yelkenliyle 23 Haziran'da Cibuti'ye giden denizciler büyükelçiliğin hazırladığı özel evraklarla ticari bir Türk gemisiyle yolculuk ediyor.

Denizciliğin ilkleri

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden Doğu Afrika'daki Eritre'de sebepsiz şekilde tutulan üç denizci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya ve Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu'nun çabalarıyla serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra yelkenliyle 23 Haziran'da Cibuti'ye giderek Türk Büyükelçiliği'nden yardım isteyen üç denizcinin Türkiye'ye dönüşlerini sağlamak için yol arayışına girildi. Hem etkisini sürdüren pandemi hem de güvenlik sorunu nedeniyle yelkenliyle dönmeyen denizciler için emekli kaptan Serdar Argıç, bölgedeki gemilere çağrı yaparak Cibuti'den denizcileri alabilecek gemi olup olmadığını sordu. O sırada Kızıldeniz'de bulunan M/V İnce Kastamonu gemisi çağrıya cevap vererek denizcileri alabileceğini bildirdi. Ticari gemilerde acil durumlar dışında gemi adamı ehliyeti olmayanların seyahat etmeleri yasak olduğu için bu kez Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İbrahim Iğnak ve Selim Ekmekçioğlu'na, ticari gemiyle seyahat edebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla resmi ve özel izin belgesi verildi. Kızıldeniz'den Cibuti'ye giden M/V İnce Kastamonu gemisi, iki denizciyi alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya kararına dünya ne dedi?
10 Temmuz 2020 23:25		 DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak için Çin'e ekip yolladı
10 Temmuz 2020 21:14
DSÖ Direktöründen Türkiye'ye övgü: Gördüklerimden çok etkilendim
10 Temmuz 2020 18:54		 Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10 Temmuz 2020 17:02
Dünya nüfusu yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir
10 Temmuz 2020 11:07		 Koronavirüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?
09 Temmuz 2020 23:17
Maske virüsten ne kadar koruyor? İşte yanıtı
09 Temmuz 2020 15:49		 İran virüsten ölüm sayısında rekor kırmaya devam ediyor
09 Temmuz 2020 13:22
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 180 bini geçti
09 Temmuz 2020 12:01		 Müslüman kadının bardağına 'DEAŞ' yazıldı
09 Temmuz 2020 08:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim10:43 - Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı10:29 - Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir10:28 - Yargıtay'dan 'pert araç' kararı10:25 - Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık10:08 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:02 - Pandemide neyi nereden izledik?09:59 - Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü09:50 - Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı09:41 - DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı09:39 - Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor09:26 - O gece 4 yıl değil 400 yıl geçse unutulmaz
09:18 - FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı08:47 - 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Mavi Bebek' oyunu tehlikesi08:40 - Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun08:27 - Salgın ve krizler aile kurmaya engel mi?08:23 - 'Bu masa Bakan bey için rezerve'
08:02 - Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
'Bu masa Bakan bey için rezerve'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
safran 2
Oy kaybı söz konusu değildir 1
ankara 1
marmelat 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Kült 1
kadına şiddet 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
yeşil yol 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 6
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam