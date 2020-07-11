İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi

Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre önceki gece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan Özeren, dün akşam tutuklandı.

AKŞENER'DEN YILDIRIM'A TELEFON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Binali Yıldırım'ı aradı. Eşi Semiha Hanım'ın olaydan haberi olup olmadığını Yıldırım'a soran Akşener, üzüntülerini dile getirdi. Akşener, "Bu alçak konuyu bir tweet'le geçiştirmem mümkün değil. Grup konuşmamda bu olaylara bir kadın olarak yer vereceğim" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise "Haysiyet cellatlığını makbul görmemiz ve tevil etmemiz asla mümkün değildir" diyerek tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da "Böyle bir üslubu kabul etmiyoruz. Partimiz 2017'de kuruldu, 2015'te attığı tweet'ler söz konusu. Önce savunmasını tamamlaması gerekiyor" dedi.

Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım'la bir simiti paylaşırken çekilen fotoğrafını dün Twitter'dan yorum yapmadan yayınladı.