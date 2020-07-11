'Bu masa Bakan bey için rezerve'
|11 Temmuz 2020 08:23
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Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir kafe de müşteriler arasında sosyal mesafeyi sağlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kafede bazı masalar boş bırakıldı, üzerine de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın illüstrasyon resminin bulunduğu "Bu masayı sağlığınız için ben rezerve ettim. Lütfen oturmayınız" yazılı uyarı yazıları kondu. Kafe işletmecisi Aytaç Doğan sosyal medyada da çok konuşulan yöntemle ilgili "Müşterilerimizi kırmadan mizahi bir dille sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyarmak istedik. Bunu başardık da.
Müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Bakıp gülüyorlar. Sonra fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bakanımızın uyarılarına uyarak bazı masalarımızı bakanımız için rezerve ettik. Bakan bey için rezerve ettiğimiz yere kimse oturamıyor. Bakanımızı burada da ağırlamak isteriz" dedi.
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