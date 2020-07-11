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FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı

Yargıtay'da görülen 'FETÖ kumpası' davası kapsamında Türkiye'nin 'kırmızı bülten' talebiyle aradığı firari eski hakim Menekşe Uyar ile yine FETÖ üyeliğinden aranan kocası eski hakim Mustafa Uyar, Ankara'da yakalandı.
 11 Temmuz 2020 09:18
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FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Ankara'da, firari FETÖ'cülerin Pursaklar ilçesinde kaldıklarına dair gelen ihbar üzerine Pursaklar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda firari eski hakimler Menekşe-Mustafa Uyar çiftinin kaldıkları bina belirlendi. Hangi dairede kaldıkları belirlenemeyince sivil polis ekipleri, binaya giren-çıkan kişileri takibe aldı. Firari eski hakim Mustafa Uyar'ın pencereye çıkarak dışarıya bakmasıyla kaldıkları daire de belirlenince operasyon başlatıldı.

KUMPAS DAVASI SANIKLARI

Eve yapılan baskında ikisi de eski hakim olan, FETÖ'den haklarında arama-yakalama kararı bulunan karı-koca Menekşe-Mustafa Uyar çifti gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen eski hakim Menekşe Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere FETÖ'nün kurduğu kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin yargıladığı 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor. Ceza Dairesi, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında, yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" talebinde bulunmuştu. Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da İstanbul'da iddianame düzenlenmişti. Menekşe Uyar, İstanbul'da görevliyken Trabzon'a atanmış ancak Trabzon'da hiç göreve başlamadan firar etmişti. Kocası Mustafa Uyar'ın da son görev yerinin Trabzon Bölge İdare Mahkemesi olduğu öğrenildi. Sanıklar, suç tarihinde birinci sınıf hakim ve savcı olduğu için yargılamaları Yargıtay'da yapılacak.
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