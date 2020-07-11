Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor
|11 Temmuz 2020 09:39
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Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmişti. Köprü, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacak.
SÜREYİ 3 SAAT AZALTACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi. Projenin Küçüksu-Pervari Yolu'nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Van'dan Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk" dedi. Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalacağını da anlatarak projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldığının altını çizdi. Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, 1998'den itibaren yapımına başlanan ve 1 milyar 510 milyon liralık yatırımla tamamlanan yol ve köprü yapımının, özellikle terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle ağır ilerlediğini açıkladı.
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