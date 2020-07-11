Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre: Yeni görevine atandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ'nün İstanbul'da açılacak ofisi için Ankara'da bir anlaşma imzaladıktan sonra, örgütün, Suriye'de COVID-19'la mücadele faaliyetlerini yürüttüğü Gaziantep ofisini ziyaret etti. İstanbul'da ofis açma kararının Türkiye'nin güçlü afet yönetimi kapasitesini, bunun sağlık ve refahın geliştirilmesindeki bölgesel rolünü ispatladığını belirten Kluge, Hürriyet'e şunları söyledi:

İŞBİRLİĞİNE DEVAM

"Türkiye, diğer ülkelere benzer şekilde, COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin nisan ayında zirveye ulaştığı, günde 4 bin 500'den fazla vakanın görüldüğü ve 100'den fazla insanın her gün hayatını kaybettiği günleri gördü. Nisan ayından bu yana vaka yükü ve ölümler yüzde 75'in üzerinde oranda düşmekte. Bu olağanüstü bir başarı ve şimdi bu durumun sürdürülebilmesi için birlikte çalışmaya devam etme zamanı. Çünkü haziran ortasında kısıtlamaların hafifletilmesi vaka sayısının yeniden artmasıyla sonuçlandı. COVID-19 gitmedi; sadece yeniden fırsat beklemekte."

DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı



MÜCADELE SÜRMELİ

"Rahatlık onun büyük müttefiki. 'Herkes güvenli olana kadar kimse güvenli değildir' anlayışını benimseyerek, virüse karşı çabalarımızı bırakmamamız, aksine güçlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada insanların, yetkililerinin rehberliklerine uymaları çok önemli. Birçoğu acil durum halinden yorgunluk hissediyor olabilir, şikayet etmeye başlayabilir. Ancak 'yeni normal'e geçiş, davranışsal değişikliklerin sürdürülmesini ve kaydedilen ilerlemenin korunmasını gerektiriyor."

140 AŞI GELİŞTİRİLİYOR

"Koronavirüse karşı antikor bazlı tedavi araştırmaları halen klinik öncesi çalışma safhasında. Bu tedaviler, COVID-19 hastalarında test edilebilmeleri için karmaşık ve kapsamlı bir süreçten geçmeli ve bu zaman alacak. Dünya çapında, 13'ü klinik değerlendirme olmak üzere, birçoğu ön değerlendirme aşamasındaki tedavi çalışmaları da dahil 140'a yakın aşı geliştirilmekte. DSÖ, antikor temelli tedaviler de dahil olmak üzere, şu anda denenmekte olan tüm potansiyel tedavileri, dünya çapında yaklaşık 1700 klinik çalışmayı izliyor. Avrupa Bölgesi, erken dönemde COVID-19 tarafından vuruldu ve bir süre salgının küresel merkez üssü oldu. Sadece altı ayda 200 binin üzerinde ölüme neden oldu. Şimdi salgının merkez üssü Amerika'ya taşındı. Avrupa Bölgesi küresel olarak bildirilen tüm vakaların yaklaşık dörtte birini temsil ediyor."

'DESTEĞİNİZDEN GURUR DUYUYORUZ'

Kendi vatandaşları virüsün etkisinden mustarip olduğu bir zamanda dahi, DSÖ'nün Suriye'deki operasyonlarına desteği ve dayanışması nedeniyle Türkiye'ye özellikle minnettar olduklarını söyleyen Hans Kluge, "Türk Hükümeti'ne en derin takdirimi sunuyorum. Bu kadar güçlü bir destekçiye sahip olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.