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Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı

Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı
 11 Temmuz 2020 09:50
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Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı

Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, doktor M.M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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