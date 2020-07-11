Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü
Çapa-Şehremini tramvay durağındaki koruma camı, seyir halindeki bir cipin üzerine düştü.
|11 Temmuz 2020 09:59
|Yazdır
Millet Caddesi'nden Aksaray yönüne seyir halindeki 34 CIG 471 plakalı cipin üzerine, Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'ndaki koruma camı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kazada kimse yaralanmazken cipte hasar oluştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık
11 Temmuz 2020 10:25
|Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
11 Temmuz 2020 08:02
|İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
11 Temmuz 2020 07:58
|Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon
10 Temmuz 2020 18:57
|Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi
10 Temmuz 2020 16:45
|Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
10 Temmuz 2020 15:58
|Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı, şoför gözaltında
10 Temmuz 2020 14:03
|Balıkesir'de amca çocukları arasındaki kavgada iki kişi öldü
10 Temmuz 2020 13:59
|Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
10 Temmuz 2020 13:56
|'Üniversiteye okutman alınıyor' diyerek dolandırıcılığa 8 yıl hapis
10 Temmuz 2020 12:27