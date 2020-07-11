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Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğumla başlayan fakat ölümle son bulmayan hizmetleriyle ülkemizin hafızası niteliğinde olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ve tüm değerli çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, aziz vatanın her köşesinde, milletinin ve devletinin emrinde, her koşulda fedakarca görev yapan tüm nüfus ve vatandaşlık personelini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
 11 Temmuz 2020 10:43
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Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğumla başlayan fakat ölümle son bulmayan hizmetleriyle ülkemizin hafızası niteliğinde olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ve tüm değerli çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, aziz vatanın her köşesinde, milletinin ve devletinin emrinde, her koşulda fedakarca görev yapan tüm nüfus ve vatandaşlık personelini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1831'den beri süregelen köklü geleneğiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, tevdi edilen tüm görevleri büyük bir şevkle yerine getirdiğini ve kuruluşundan bu yana kamu yararı anlayışını temel ilke olarak benimseyerek Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Genel Müdürlüğün, 1082 hizmet birimiyle yıllık 25 milyonu aşkın vatandaşa doğum, evlilik, ölüm, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, adres hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi düzenleme hizmetleri gibi pek çok hizmet verdiğini vurgulayan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNlS), Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Dijital Arşiv Projesi (DAP) gibi dev projeleri başarıyla yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün, elektronik devlet uygulamalarının ve e-Devlet'in öncülerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' uygulaması hayata geçirilerek geleneksel yapıdaki nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımızın çağdaş bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla modern dünya şartlarına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. Doğumla başlayan fakat ölümle son bulmayan hizmetleriyle ülkemizin hafızası niteliğinde olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ve tüm değerli çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, aziz vatanın her köşesinde, milletinin ve devletinin emrinde, her koşulda fedakarca görev yapan tüm nüfus ve vatandaşlık personelini saygıyla selamlıyorum."
Anadolu Ajansı
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