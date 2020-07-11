Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı
|11 Temmuz 2020 10:43
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğumla başlayan fakat ölümle son bulmayan hizmetleriyle ülkemizin hafızası niteliğinde olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ve tüm değerli çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, aziz vatanın her köşesinde, milletinin ve devletinin emrinde, her koşulda fedakarca görev yapan tüm nüfus ve vatandaşlık personelini saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu, "Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1831'den beri süregelen köklü geleneğiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, tevdi edilen tüm görevleri büyük bir şevkle yerine getirdiğini ve kuruluşundan bu yana kamu yararı anlayışını temel ilke olarak benimseyerek Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.
Genel Müdürlüğün, 1082 hizmet birimiyle yıllık 25 milyonu aşkın vatandaşa doğum, evlilik, ölüm, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, adres hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi düzenleme hizmetleri gibi pek çok hizmet verdiğini vurgulayan Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Diğer taraftan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNlS), Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Dijital Arşiv Projesi (DAP) gibi dev projeleri başarıyla yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün, elektronik devlet uygulamalarının ve e-Devlet'in öncülerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' uygulaması hayata geçirilerek geleneksel yapıdaki nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımızın çağdaş bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla modern dünya şartlarına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. Doğumla başlayan fakat ölümle son bulmayan hizmetleriyle ülkemizin hafızası niteliğinde olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ve tüm değerli çalışanlarının Dünya Nüfus Günü'nü kutluyor, aziz vatanın her köşesinde, milletinin ve devletinin emrinde, her koşulda fedakarca görev yapan tüm nüfus ve vatandaşlık personelini saygıyla selamlıyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim
11 Temmuz 2020 10:44
|DSÖ'den Türkiye'nin COVID mücadelesine övgü: Olağanüstü bir başarı
11 Temmuz 2020 09:41
|Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
11 Temmuz 2020 08:40
|Almanya'da PKK itirafı
11 Temmuz 2020 07:30
|Daraltılmış bölgeye iki ayrı seçenek
11 Temmuz 2020 07:15
|Çoklu baro kanun teklifi kabul edildi
11 Temmuz 2020 04:54
|AK Parti Milletvekili Gürel'den 'Baro' açıklaması
11 Temmuz 2020 01:51
|Hatay Valiliği taciz iddialarını yalandı
11 Temmuz 2020 01:50
|Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
11 Temmuz 2020 00:04
|11 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Temmuz 2020 00:03