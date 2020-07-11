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Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim

Kumpas davalarında yargılandığı dönemde eşi Gülşen Çiçek'in İstanbul'a tayinini istediğini ancak dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın Ardahan'a sürgüne gönderdiğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, yeni açıklamalarda bulundu.
 11 Temmuz 2020 10:44
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Eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, kamuoyunda ve CHP'de tartışmaya neden olan gelişmelerin ardından Çağlar, önceki gün Dursun Çiçek ve eşini telefonla arayarak yaklaşık bir saat görüştü. Çiçek, "Kendisinden kumpası kuranların isimlerini istedim. Henüz bir yanıt alamadım. İsmi açıklamasını bekliyorum" dedi.

'Tayinin gerekçesini sordum, haberi olmadığını söyledi'

Görüşmeye ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirme yapan Çiçek, "Tayin gerekçesini ve nedenini sordum. Kendisi haberinin olmadığını yaklaşık 400 kişilik bir isim listesinin önüne geldiğini ve imzaladığını söyledi. Olayı öğrendikten daha sonra ise düzeltilmesini istediğini ancak görevden alındığını belirtti. Ben de listeyi kimin önüne getirdiğini sordum ancak bir yanıt alamadım" dedi.

'Özür dileme olmadı'

Çiçek, Çağlar'ın kendisi ve eşinden özür dileyip dilemediğine yönelik soruya ise "Olayı kabullenmediği için özür dileme olmadı. Ben de kendisine listeyi önüne getirenlerin isimlerini vermeden ikna olmayacağımı söyledim. Eşimin sürgüne gönderilmesindeki kumpasta parmağı olanları açıklarsa onu da kamuoyuna açıklayacağım. Ama şu an ilk gün söylediğim sözlerimin arkasındayım. Tartışmalı bir isim olmaya devam edecek" diye cevap verdi.

CHP'li Aykut Erdoğdu: Çağlar üstadımdır

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilmesiyle ilgili ilk kez açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Kendisi meslektaşım ve 'üstadımdır.' KİT Komisyonu'ndayken bana kapsamlı bir rapor ulaştı. Raporda yer alan iddialar belgeli ve ciddi olduğu için Can Bey'i Hazine'den tanımama rağmen hiçbir ayrımcılık yapmadan dosyayı açıkladım" dedi.

Erdoğdu, daha sonra Çağlar'ın tüm iddialardan aklandığını öğrendiğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşlerini paylaştığını söyleyen Erdoğdu, "Ekrem Başkan, başta finans konuları olmak üzere teknik konularda büyük sıkıntılar yaşadığını, Can Bey'in hem konsantrasyonu hem de teknik bilgisiyle bu göreve layık olduğunu düşündüğünü söyledi. 'Bütün Türkiye'yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz' deyince, 'Siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır' dedim" dedi.
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