Hırsızlık için girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkan hırsız kameraya yansıdı
Hırsız, para bulamayınca portakal suyu içti
|11 Temmuz 2020 11:08
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Maltepe'de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı bulamayınca meyve sıkacağıyla kendine portakal suyu sıktı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'ndeki büfeye gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü.
Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı.
İŞLETMECİ DONDU, KALDI
İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.
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