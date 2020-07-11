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Ürgüp'te otelin yüzme havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde serinlemek için bir otelin yüzme havuzuna izinsiz girdikleri iddia edilen Suriye uyruklu iki kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.
|11 Temmuz 2020 11:12
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde serinlemek için bir otelin yüzme havuzuna izinsiz girdikleri iddia edilen Suriye uyruklu iki kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde, Suriye uyruklu M.A. (11) ve kardeşi Y.A. (8), ilçede faaliyet gösteren bir otelin bahçesindeki yüzme havuzuna izinsiz girdi.
Havuzda çocukların çırpındığını gören bir otel görevlisi tarafından sudan çıkarılan çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuklardan Y.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen M.A'nın ise tedavisi sürüyor.
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