Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son verilere göre bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim
|11 Temmuz 2020 11:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020
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