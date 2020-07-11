Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili gözler Danıştay'ın resmi olarak yapacağı açıklamadaydı. Dünya gündeminden de bomba etkisi yapan Ayasofya'nın iabdete açılışı ile Hristiyan dünyasında gergin bir hava oluştu. Ayasofya'nın çok konuşulmasının sonrasında vatandaşlar, böylesi önemli bir yapı ile ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, kilise, cami ve müze olarak hizmet veren bin 500 yıllık tarihe sahip olan Ayasofya'nın önemi nedir? Ayasofya neden bu kadar önemli? Ayasofya, hem İslam hem de Hristiyan coğrafyası için ne ifade ediyor?

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalar tüm dünyada da bir yandan etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin kendi topraklarında bulunan ve fethin en önemli semboli olan Ayasofya ile ilgili kararını hedefine alan ülkeler ise söz sahibi olma gayreti içine girdi.

Yunan Başpiskoposu Lerominos sert bir çıkış yaparak "Türkler buna cüret edemez" ifadelerini kullanarak ileri gitme cesaretini göstermişti.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya

Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında Sultanahmet Camisi'nin yan kısmında bulunan Ayasofya, günümüzde binlerce yabancı turist tarafından ziyaret edilerek dünyaca popüler bir yapı.

İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.



Ayasofyanın Müslümanlık için yeri büyük. Özellikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için yaptıkları, söyledikleriyle, Ayasofya'nın değeri arttı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynadı.

Ayasofya Hristiyanlar için neden önemli?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak tanımlandı. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi gördü.

Fatih Sultan Mehmet İStanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın ismini değiştirmeden, kılıç hakkı olarak gördü ve restorasyon çalışmalarıyla, bu güne kadar gelmesine destek sağlamış olarak camiye çevrilmesini sağladı.

Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürdü.