Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi.
|11 Temmuz 2020 11:34
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Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi.
Ayasofya'nın ibade açılması sonrasında,MemurlarNet (@memurlarnet) July 10, 2020
Meral Akşener'in "Bakın iddia ediyorum, Sayın Erdoğan onu açamaz" sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu pic.twitter.com/XL9PiDYQkT
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