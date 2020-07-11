Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor
|11 Temmuz 2020 11:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçüksu-Hizan-Pervari Yolunu 3 saat kısaltacak olan Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün bugün açıldığını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu 5 saatten 2 saate iniyor... Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın videokonferans katılımıyla bugün milletimize armağan ediyoruz. Ülkemize bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. " dedi.
Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu 5 saatten 2 saate iniyor...Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 11, 2020
Türkiye'nin en yüksek köprüsü Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın videokonferans katılımıyla bugün milletimize armağan ediyoruz.
Ülkemize bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/GfPZKyO7Nm
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