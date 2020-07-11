Etkisiz hale getirilen teröristen biri , gri kategoride
Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.
|11 Temmuz 2020 11:48
|Yazdır
Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
11 Temmuz 2020 11:59
|Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 Temmuz 2020 10:08
|Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı
11 Temmuz 2020 09:50
|FETÖ'cü karı-koca hakim Ankara'da yakalandı
11 Temmuz 2020 09:18
|Eski daire başkanında olduğu 8 kişi FETÖ'den tutuklandı
10 Temmuz 2020 22:21
|FETÖ'de büyük kavga! 'Silkeleme' yöntemiyle vurgun
10 Temmuz 2020 19:33
|15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba atan pilottan inkar
10 Temmuz 2020 19:03
|FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davasında karar
10 Temmuz 2020 17:38
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 2 yıl 6 ay hapis cezası
10 Temmuz 2020 11:46
|MSB: 'Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı'
10 Temmuz 2020 11:42