3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı

KİLİS

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Selmincik köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vatandaşların köyde temas halinde olduğu kişilerin fazla olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca köye 25 Temmuz'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamu kurumları olarak salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halinde fakat bu süreçte vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmeleri çok acil olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske kullanmaları, fiziki mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymaları önemlidir."

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

BALIKESİR

Öte yandan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Süleler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün 11.00 itibariyle karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman karantinaya alındı.

Yavuz Sultan Selim ve Yeni Yalı mahallelerinde temaslı vakaların görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplam 20 daireli 5 apartmanın karantinaya alınmasına ve Köroğlu Parkı'nın kapatılmasına karar verildi.

Körfez Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanlara gıda kolisi bırakıldı.