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Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, formasyon kalktı, bundan sonra Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Adaylardan bu belgeler istenecek.
 11 Temmuz 2020 12:47
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Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, formasyon kalktı, bundan sonra Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Adaylardan bu belgeler istenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Pedagojik formasyon uygulamasını kaldırdığını ilk olarak memurlar.net duyurmuştu.

Formasyonun kaldırılmasının ardından MEB, yaptığı ikinci açıklamayla, formasyon belgesi olanların hak kaybına uğramayacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakçakçı'ya formasyonun kaldırılmasının ardından yeni dönemde nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.

Dönmez, MEB ve YÖK ortak kararla lise düzeyince öğretmen yetiştirme işini lisansüstü düzeye çekti. Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak dedi.

Bundan sonra yeni mezun olanlardan ÖMB-TZYL belgesinin isteneceğini duyurdu.

Bu uygulama 1 Ocak 2021 itibariyle başlayacak
Memurlar.Net
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