Diyanet, görevde yükselme şeflik sınavı sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Görevde Yükselme şeflik sınavının sonuçlarını açıkladı
|11 Temmuz 2020 12:53
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığı, Görevde Yükselme şeflik sınavının sonuçlarını açıkladı.
2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şef) Sözlü Sonuç Duyurusu
D U Y U R U
2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı'na (Sözlü) (Şef) katılan adaylar sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
İlgililere duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi
11 Temmuz 2020 12:40
|3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
11 Temmuz 2020 11:55
|Türkiye'nin en yüksek köprüsü bugün açılıyor
11 Temmuz 2020 11:46
|OHAL Komisyonu, Adil Öksüz'e yakın isimlerin iade taleplerini de reddetti
11 Temmuz 2020 11:44
|Virüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan yerli ilaca ruhsat verildi
11 Temmuz 2020 11:40
|Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
11 Temmuz 2020 11:19
|Bebek'te yat partisine baskın! Polis tek tek indirdi
11 Temmuz 2020 11:02
|Seksen altı yıllık sürgün bitti
11 Temmuz 2020 06:15
|2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim harçları belli oldu
11 Temmuz 2020 00:49
|İşçilere ilave ikramiyelerin ödenme tarihi belli oldu
11 Temmuz 2020 00:46