'Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hala tazedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen anma töreninde görüntülü mesajı yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını özellikle paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz.

Koronavirüs sebebiyle fiziken aranızda olamasak da aklımız her daim Bosna'dadır. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşuna hep beraber şahitlik etmiştik.

Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor.

Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.

Rabbimiz şehitler için "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna, diri olduğuna inanıyorum.

Merhum İzzetbegoviç "Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır" derdi. Ne şehitlerimizi unutacak, ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız.

Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.