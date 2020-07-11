1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Sakarya'da konakladıkları termal tesiste ziyaret ettiği eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli aranıyor
 11 Temmuz 2020 13:58
Yazdır
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü.

İsmail K, ilçedeki bir termal tesiste konaklayan eşi Zeynep K. ve kayınvalidesi Melahat Ü'yü ziyaret etti.

Üçlü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K, eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı.

Daireden seslerin yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, tesisi giriş ve çıkışa kapattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Ekipler, kaçan İsmail K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul
08 Temmuz 2020 11:28		 Sakarya'da yiyecek arayan ayı fotokapanla görüntülendi
06 Temmuz 2020 10:25
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' uyarısı
06 Temmuz 2020 09:04		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 akademisyen serbest bırakıldı
30 Haziran 2020 19:42
7 ilde 1467 FETÖ sanığı hakim karşısına çıkacak
30 Haziran 2020 11:40		 Çobanlıktan milli sporculuğa uzanan başarı hikayesi
30 Haziran 2020 11:19
Türk narkotiği uyuşturucu şebekesinin peşine düştü
30 Haziran 2020 10:51		 Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar
30 Haziran 2020 09:55
TRT eski başspikeri Cihangir Göker vefat etti
28 Haziran 2020 20:34		 Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
26 Haziran 2020 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek14:21 - Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi14:19 - Ceviz kabuğu mucizesi: 6 günde etkisini gösteriyor14:14 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:09 - Çankaya eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti14:06 - Hatalı 'HES' kodu veren yolcu otobüsten indirildi
13:58 - Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü13:55 - Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren çocuğu ağırlayacak13:48 - Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyiş sürüyor13:33 - 'Sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun'13:32 - Samsun'da polise silahla ateş eden 4 zanlı yakalandı13:06 - CHP'li Kasap, tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini söyledi
13:02 - 'Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hala tazedir'12:53 - Diyanet, görevde yükselme şeflik sınavı sonuçlarını açıkladı12:47 - Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi12:40 - Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi12:37 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
12:30 - MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı
Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir
Ayasofya sürecini emekli matematik öğretmeni başlattı
Meral Akşener: 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım
Hakime 'bir çay daha söyleyeyim' diye bağırdı, Yargıtay hakaret değildir dedi
Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi
Hakimden 'korkuyorum' diyen çocuğa cevap: Ne çocukmuş korkarsa korksun
Şimdi de beyin yiyen amip paniği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kült 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
stadyum 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 5
öksürük şurubu 1
maske takmak 1
marmelat 1
soğan 2
gram altın 2
SON İLANLAR
Kastamonu Abana Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi 25 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Kepez İnşaat 85 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam