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Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyiş sürüyor

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyişi sürüyor.
 11 Temmuz 2020 13:48
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Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı
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