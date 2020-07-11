Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyiş sürüyor
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında vatandaşların Ayasofya Meydanı'ndaki bekleyişi sürüyor.
|11 Temmuz 2020 13:48
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