Samsun'da polise silahla ateş eden 4 zanlı yakalandı
|11 Temmuz 2020 13:32
|Yazdır
Samsun'da uygulama yapan polis ekiplerine silahla ateş ederek kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 gün önce gece saatlerinde uygulama yaparken Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobildekiler, Hasköy Mahallesi'nden Asarcık istikametine doğru kaçmaya başladı.
Motorize yunus ekiplerinin takip ettiği otomobilden ekiplere doğru silahla ateş açıldı.
Araçtakilerin izini kaybettirmesi üzerine plaka sorgusundan araç sahibine ulaşıldı. Bu kişinin otomobilini tamir için sanayideki bir tamirciye bıraktığını belirtmesi üzerine şüpheliler tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, sanayi esnafı olduğu belirlenen O.Y. (36) ile A.Ö. (41), B.Ş. (37) ve R.D'yi (82) gözaltına aldı.
Şüpheliler, alkollü oldukları için "dur" ihtarına uymayarak kaçtıklarını öne sürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
11 Temmuz 2020 13:58
|15 Temmuz gazisi, yaşamını koltuk değnekleriyle sürdürüyor
11 Temmuz 2020 11:17
|Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
11 Temmuz 2020 11:14
|Ürgüp'te otelin yüzme havuzuna giren iki kardeşten biri boğuldu
11 Temmuz 2020 11:12
|Belediye sitesi üzerinden sahte belgeyle dolandırıcılık
11 Temmuz 2020 10:25
|Fatih'te tramvay durağının koruma camı, seyir halindeki cipin üzerine düştü
11 Temmuz 2020 09:59
|Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
11 Temmuz 2020 08:02
|İyi Parti'li Özeren tutuklandı, Akşener özür diledi
11 Temmuz 2020 07:58
|Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon
10 Temmuz 2020 18:57
|Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi
10 Temmuz 2020 16:45